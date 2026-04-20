Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 18 Nisan tarihinde Kartepe'de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 400 bin TL olan 330 gümrük kaçağı/faturasız powerbank ile 300 adet kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.