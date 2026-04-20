Ankara'da yaya geçidinde otomobil çarpması nedeniyle vefat eden 14 yaşındaki Elif Güner'in ailesi, tanımadıklarını kişiler tarafından ölüm tehdidi aldıklarını iddia etti. Olayla ilgili konuşan anne, 'Eşimi tehdit ettiler. Davayı geri çekmezsek evimize silahlı saldırı yapacaklarını ve kızımın mezarına zarar vereceklerini söylediler' dedi.

Olay, 19 Şubat akşamı Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 14 yaşındaki Elif Güner'e yaya geçidinden karşı yola geçmeye çalıştığı sırada Yasin Aloğlu idaresindeki 06 BA 4825 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuğba ve Dündar çiftinin kızı Elif Güner olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Aloğlu hakkında tutuklu yargılanma kararı verildi.

Olayla ilgili konuşan Güner ailesi ise yarın görülecek ilk duruşma öncesinde tehdit mesajları aldıklarını ileri sürdü. Tanımadıkları kişi ya da kişiler tarafından kendilerine mesaj gönderildiğini belirten aile, şikayetlerinden vazgeçmedikleri taktirde kızlarının mezarına zarar verileceğini ve öldürülmekle tehdit edildiklerini söyledi. Güner ailesi, maruz kaldıklarını tehdit mesajlarının Aloğlu'nun yakınları tarafından mı yoksa başka kişilerce mi gönderildiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi. Söz konusu mesajda ise, 'Eğer şikayetinizi geri çekmezseniz çete üyelerimiz kapınıza kadar gelip kafanıza sıkacaktır. Sizlere son uyarımızdır' yazdığı belirtildi.

'Eşimi tehdit ettiler, davayı geri çekmezsek evimize silahlı saldırı yapacaklarını ve kızımın mezarına zarar vereceklerini söylediler'

Karşılaştıkları durumla ilgili konuşan anne Tuğba Güner, 'Şubat ayında kızım yaya geçicinden karşı yola geçmeye çalışırken, yarış yapan bir maganda süratle kızıma çarptı ve vefat etmesine neden oldu. Daha 14 yaşındaydı kızım. Davanın yarın ilk duruşması görülecek ama biz tehdit mesajları almaya başladık. Eşimi tehdit ettiler. Kızımla ilgili çirkin sözler yazıyordu. Davayı geri çekmezsek evimizi basacakları ve silahlı saldırı gerçekleştireceklerini söylediler. Kızımın mezarına zarar vereceklerini belirttiler. Kardeşim ve eşim mesajı gönderen numarayı aradılar. Karşılarında boğuk bir ses tonu vardı. Karşı taraf tehditlerine konuşma sırasında da devam etti. Aynı şeyleri söylediler. Endişe duyduk. Gerekli mercilere şikayette bulunduk. Kızımın mezarı koruma altına alındı ama zaten acımız var, üzerine böyle tehditler bizi yoruyor. Kızımı çok özlüyoruz. Çok zor bir süre. Herkes hayatına devam ettiğini söylüyor ama ben hala kaza gününde kaldım. Bu acılarla uğraşmak bizi çok yoruyor' dedi.

'Başka bir sürücüyle o esnada yarıştığı iddia ediliyor'

Davanın avukatı Tahir Burak Koçak ise davanın kaza anında başka bir kişiyle yarış yaptığını ileri sürdüğü Aloğlu'nun 'bilinçli kasıt' suçu yerine 'olası kasıt' suçundan yargılanması gerektiğini ifade ederek şunları dedi:

'Ailemizin tek kızı Elif, söz konusu kazayı geçirerek vefa etti. Biz bu olayın kaza olmadığını düşünüyoruz. Sürücü aracını çok hızlı kullanıyor ve 'makas' atıyor. Süratini azaltmadan Elif'e çarpmış. Başka bir sürücüyle o esnada yarıştığı iddia ediliyor. Biz bu kazanın 'bilinçli kasıt' suçundan değil, 'olası kasıt' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. İddianame 'bilinçli taksirden ölüme sebebiyet verme' suçundan açıldı. İlk duruşmamız yarın yapılacak. Bizim savunmamız zanlının olası kasıttan yargılanması olacak. Kızımızın babasına ölen kızıyla ilgili bir mesaj gönderildi. Şikayet geri çekilmezse evlerine saldırı yapılacağı yönünde tehdit edildi. Telefonla görüşmede ise aynı sözlere devam ettikleri ve ölüm tehditlerinde bulunduklarını öğrendik. Bu durumla da ilgili suç duyurusunda bulunduk ve adli süreç başlatıldı.'

Zanlının yaya geçidiyle ilgili çektiği video ortaya çıktı

Zanlı Yasin Aloğlu'nun, kazadan önce sosyal medya hesabından yaya geçidi ile ilgili bir video çektiği ortaya çıktı. Yaya geçicinden geçmeye çalışan kıza çarparak ölümüne neden olan Aloğlu'nun videoda, 'Burası medeniyet. Ankara'da hiçbir yerde durmuyorlar. İstanbul'a kurban olayım. Adamlar yaya geçicinde duruyor' dediği görüldü.