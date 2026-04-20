İstanbul Fatih'te bir iş yerine düzenlenen kurşunlama olayının ardından kaçan ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Olay, dün Fatih ilçesi Haseki Mahallesi'nde meydana geldi. İki motosikletli tarafından bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, motosikletle iş yerine gelen şüpheli şahısların, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Olayda iş yerine ateş açan şahıs da dahil olmak üzere, olayla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan motosiklet ile birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, motosikletli şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, '6136 SKM', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.