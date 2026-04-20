Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sırasında kaza yaptı.

Olay, Meydanbaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 67 AGE 570 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, aniden yola çıkan yayayı fark edince çarpmamak için motosikleti yere yatırdı. Devrilen motosiklet bir süre sürüklenirken, sürücü de yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Sürücü, kazanın yayaya çarpmamak için gerçekleştiğini belirtirken, olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Kıyafetleri zarar gören motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldı.