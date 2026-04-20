Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, pazar yeri ve akaryakıt istasyonlarında sahte para kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilmiş, operasyonla aracında yüklü miktarda sahte para ele geçirilmişti.