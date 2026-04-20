Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medyadan okullarda eylem yapılacağı iddiası soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sosyal medya ile WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden okullarda eylem yapılacağına yönelik yapılan paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan A.S. (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan ve kısa sürede yayılarak paniğe neden olan paylaşımlar sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında A.S., Karadeniz Ereğli'deki ikametinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan A.S.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.