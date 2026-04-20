İstanbul Şişli'de, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin iddianame düzenlendi. Öktem'in öldürülmesinin altından yeni nesil suç örgütleri olan Daltonlar ve Gündoğmuşlar çıktı. İddianamede, 'Daltonlar' suç örgütünün olay öncesi Bağcılar'da, Öktem'e yönelik saldırı girişiminde bulundukları aktarıldı.

Şişli'de, 6 Ekim 2025 tarihinde aracının içerisinde uğradığı uzun namlulu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, Serdar Öktem 'maktul', aralarında en küçüğü 20 yaşında olan 16 şahıs 'şüpheli', 2 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olay günü olan 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında Şişli'de Serdar Öktem'in aracının içerisinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.

Olay yerine çalıntı araçla geldikleri belirtildi

Hazırlanan iddianamede, 34 KVJ 726 plakalı araç içerisinde şüpheliler tarafından olayın gerçekleştirildiği, eylemi gerçekleştiren 5 şüphelinin olay yerine çalıntı araçla geldikleri, olay sonrası ise aracı Arnavutköy'de ormanlık bir alanda bırakarak kaçtıkları aktarıldı. Yapılan incelemeler neticesinde şahısların, aracı bıraktıktan sonra yaya olarak ormandan geçtikleri, örgüt mensuplarının gönderdikleri taksiye bindikleri, yolda polis ekiplerince yakalandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheliler yakalandıktan sonra polis ekiplerince ormanda arama yapıldığı, ekiplerin bir ağacın altında, sırt çantası içerisinde, 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirildiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar' silahlı suç örgütünün ortaya çıkışına ilişkin de iddialar da yer aldı. Örgütün, yasadışı ekonomik kazanç elde etme amacı güttüğü, hukuka aykırı bu amacın gerçekleştirilmesini hayat tarzı haline getirdiği, kamu düzeni, otoritesi ve barışını tehdit eden ve tehlikeye düşüren, anayasa ile teminat altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliğini, yaşam hakkını tehdit ettikleri kaydedildi.

Öktem cinayetini 'Daltonlar' ile 'Gündoğmuşlar' suç örgütlerinin gerçekleştirdiğine dair paylaşımlar tespit edildi

Silahlı suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin, örgütü övücü çok sayıda paylaşımda bulunan sosyal medya hesaplarını ve örgüt lideri ve yöneticisinin sosyal medya hesaplarını takip ettikleri, telefon rehberlerinde 'Daltonlar' suç örgütünün sıklıkla kullanılan kısaltması olan 'DLT' ile başlayan veya biten çok sayıda telefon numarasının kayıtlı olduğu da iddianamede aktarıldı. Yapılan incelemelerde, örgüt evlerinde veya başka yerlerde çekilmiş çok sayıda silahlı fotoğraflarının bulunduğu, telefonlarında düşman grupları yerici, kendi suç örgütlerini övücü paylaşımlarda bulundukları, örgüt lideri ve yöneticisinin fotoğraflarının da bulunduğu görsellerin yer aldığı anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin birçoğunun eylem içerikli görüşmelerinin bulunduğu ve doğrudan örgüt lideri veya yöneticisi ile irtibatlarının bulunduğu, yapmış oldukları yazışmalarda örgüt lideri ve yöneticilerine kesin ve şartsız bir itaat içerisinde olduklarına değinildi.

İddianamede, Serdar Öktem'in öldürülmesinin ardından sosyal medya platformlarında söz konusu eylemi, liderliğini halen Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı 'Daltonlar' suç örgütü ile liderliğini, firari Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı 'Gündoğmuşlar' suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğine dair, şahıslar tarafından peş peşe paylaşımlar yapıldığı aktarıldı. 'Daltonlar' ve 'Gündoğmuşlar' örgütlerine ait hesaplardan yapılan paylaşımlarda, Serdar Öktem'in öldürülmesi olayını, İspanya'da öldürülen 'Daltonlar' suç örgütü Yöneticisi Caner Kocar'ın öldürülmesinin intikamı olarak yorumladıkları ve bu eylem ile 'Casperlar' Suç Örgütü Lideri Hamuş Atız olarak bilinen, İsmail Atız'a ve 'Çirkinler' suç örgütü Lideri Zuhat Altunç'a göndermeler yaptıkları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Öktem hakkında güvenlik tedbiri alınması için ilgili kurumlara yazı yazıldığı belirtildi

Serdar Öktem'in 2014 yılından itibaren 'Şirinler' suç örgütü lideri 'Meks' lakaplı Mehmet Sabri Şirin'in avukatı olduğu, 2018 yılından itibaren Öktem'in 'Casperlar' suç örgütü lideri İsmail Atız'ın da avukatı olduğu iddianamede aktarıldı. 'Daltonlar' suç örgütü mensuplarının vermiş olduğu ifadelerde Öktem'in, 'Casperlar'ın' parasını akladığı, ' Casperlar' ve 'Çirkinler' örgütüne hasım suç örgütleri aleyhine bilgiler aktardığı, bu neticede suç örgütlerinin hedefi haline geldiği, Öktem'in öldürülmesinin ardından 'Daltonlar' ve 'Gündoğmuş' örgütlerine ait sayfalarda, 'Daltonlar vurur, Gündoğmuşlar noktayı koyar. Hamuş Zuhat Zatpara kazansanız da gitti, bundan sonra ticaretiniz de bitti, paralarınız da yalan oldu. Biz size demedik mi sizi bitireceğiz' şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin eylemlere yönelik sosyal medya paylaşımlarına da görsel olarak yer verildi.

İddianamede, 'Daltonlar' suç örgütünün eylem ve faaliyetleri kapsamında 6 Ağustos 2025 tarihinde Bağcılar'da, faaliyet gösteren Kardeşler Kıraathanesine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği, olayda yakalanan Şüpheli Ali Karapınar'ın ifadesinde 'Örgüte maddi destek sağladıklarını söyledikleri avukata saldırı girişiminde bulunduğunu' söylemesi üzerine yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde bahsettiği şahsın Avukat Serdar Öktem olduğu aktarıldı. Fotoğraf teşhis işlemi sonrası Savcılıkça, Öktem hakkında güvenlik tedbiri alınması için ilgili kurumlara yazı yazıldığı belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianame, şüpheliler Naci Yılmaz, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir'in de bulunduğu 9 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'resmi belgede sahtecilik', 'sayı ve nitelik bakımından ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, satın alma ve taşıma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7'şer yıldan 13'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheliler Sidar Öz, Ejder Parlak, Semih Aydın ve Faruk Efe hakkında ise, 'tasarlayarak kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 20'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Öte yandan, iddianamede, şüpheliler Devran Yıldırım, Samet Alperen Söğütlü ve Erkan Kan 'tasarlayarak öldürmeye yardım', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' başta olmak üzere 4 suçtan, 25'er yıldan, 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan yaşları 18'den küçük 2 çocuk şüphelinin de soruşturması ayrı bir dosya üzerinden devam ettiği öğrenildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.