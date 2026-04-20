Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarından yetiştirilen fideleri kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda tamamen Ata Tohumlarından üretilen fideler, her gün farklı ilçelerde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen fideler, Karacasu ve Koçarlı'da vatandaşlara dağıtıldı. Domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidelerinden alan vatandaşlar kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirme fırsatı bulduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Karacasu'da gerçekleştirilen fide dağıtımına AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu, fide dağıtımının tüm ilçelerde devam edeceğini belirtti ve 'Ata Tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Ata Tohumlarımızın gelecek nesillerimize güvenle taşınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.