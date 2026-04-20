Iğdır'da aniden bastıran sağanak, şehirde kısa sürede su baskınlarına yol açarken kanalizasyonlar tıkandı, birçok su birikintileri oluştu.

Iğdır'da etkili olan ve yaklaşık 5 dakika süren şiddetli sağanak yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yağışın şiddetiyle birlikte şehirdeki kanalizasyon hatları yetersiz kaldı. Tıkanan giderler nedeniyle yağmur suları taşarak cadde ve sokaklarda birikintiler oluşturdu. Bazı noktalarda su seviyesinin yükselmesi, yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu. Şiddetli yağış sırasında çatılardaki yağmur oluklarının taşması dikkat çekerken, yağmurun dinmesinin ardından kent genelinde küçük göletler oluştu.