Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Aycity Alışveriş Merkezi'nde bir kadın, bayanlar tuvaletinde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olay sırasında tuvalette bulunan diğer kadınlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bayılan kadına ilk müdahaleyi tuvalette yaptı. Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve müşahede altında tutulduğu belirtildi.

