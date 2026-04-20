Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe sahilinden Saros Körfezi açıklarına tekne ile balık avlamak için çıkan amatör balıkçıları yunuslar karşıladı.

Balık avlamak için Gökçetepe köyü sahilinden Saros Körfezi'ne açılan amatör balıkçıları yunuslar karşıladı. Bir süre tekneyle adeta yarışan yunuslar, su yüzeyine çıkarak sergiledikleri hareketlerle balıkçılara görsel şölen sundu. O anları şaşkınlık ve hayranlık içinde izleyen balıkçılar, cep telefonlarına sarılarak bu anları kayda aldı. Yaklaşık bir dakika boyunca tekneye eşlik eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar, balıkçılar tarafından sosyal medyada paylaşılırken kısa sürede büyük ilgi gördü.