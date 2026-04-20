Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Taşkınlar nedeni ile birçok arabada maddi hasar meydana geldi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Silvan ilçesinde etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak daha sonra sele neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların içine sığınırken, taşkınlar nedeni ile birçok araçta maddi hasar meydana geldi. Sağanak nedeni ile ev ve iş yerlerini de su bastı.

Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.