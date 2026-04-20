Tekirdağ sahilinde deniz suyunun bazı bölgelerde turuncu ve kahverengi tonlara dönmesi dikkat çekti.

Süleymanpaşa ilçe kıyı şeridinde gözlenen turuncu renk değişimi vatandaşların ilgisini çekerken, ortaya çıkan görüntüler merak uyandırdı. Sahilin farklı noktalarında belirgin hale gelen bu durumun, denizdeki plankton yoğunluğunun artışından kaynaklandığı değerlendirildi.

Uzmanların aktardığına göre, özellikle hava sıcaklıklarının yükseldiği dönemlerde deniz ekosisteminde planktonların hızla çoğalmasıyla 'patlama' olarak tanımlanan süreç yaşanıyor. Bu yoğunluk artışı da su yüzeyinde turuncu ve kahverengiye çalan renk değişimlerine neden oluyor.

Yetkililer, söz konusu durumun mevsimsel bir doğa olayı olduğuna dikkat çekerek, plankton türüne bağlı olarak suyun renginde farklı tonların görülebileceğini ifade etti.