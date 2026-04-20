Gümüşhane merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyünde dağ yamacından kopan kayalar ahıra düştü, 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Aşağı Alıçlı köyünde dün gece saatlerinde dağ yamacından kopan kayalar bir ahırın üzerine düştü. İçerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda büyük hasar meydana gelirken, evlerinin metrelerce yakınına düşen kayalar nedeniyle panik yaşayan ahır sahipleri 5 büyükbaşı bulundukları yerden çıkararak başka bir ahıra nakletti.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy yolu kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapanırken, sabah saatlerinde bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle kayaları kırarak yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Köy sakinleri, tehlike yaşanan alan için uzun süredir yetkililere başvurduklarını belirterek heyelan riskinin devam ettiğini ve korku içinde yaşadıklarını ifade etti. Riskli bölgede bulunan 3 müstakil ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

'Hayvanlarımız az kalsın telef oluyordu'

Düşen dev kayalar nedeniyle ahırlarının büyük zarar gördüğünü söyleyen Necmettin Murathan, 'Akşam bir ses duyduk gece saat 12'ydi dinamit atıldı zannettim. Sonra baktık ki kayalar dama düşmüş. 5 tane büyükbaş hayvanımız vardı içeride bir tanesi az kalsın telef oluyordu. Biz son anda yetişip ineklerden bir tanesini kurtardık. Damın duvarı yıkıldı, taşlar hep içeriye girdi. Köyün yolu da kesildi, yukarıda yine tehlike arz eden kayalar var. Tehlike hala devam ediyor. Dün AFAD geldi, jandarma ekipleri geldi baktılar, sabah olsun gerekeni yaparız dediler. Şimdi ise İl Özel İdaresi'ne ait makineler burada çalışıyor. Çalışmalar esnasında taşlar gelmeye devam ediyor. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Gereken ne ise yapılsın. Burası köye ulaşım sağlayan bir yol o esnada araba geçiyor olsaydı hayati tehlike arz edebilirdi. Biz durduğumuz yerde altından geçmeye korkuyoruz ne dama ne eve gidebiliyoruz, tehlikeli durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şaştık kaldık' dedi.

Yetkililerden çözüm beklediklerini söyleyen Neriman Murathan da, 'Bizim burada can güvenliğimiz yok. Evimizde de yok, burada çocuklarım da oynuyor, hayvanlarımız da var, burası ana yol. Biz buraya devletten çözüm bekliyoruz' diye konuştu.

'Ahıra girdiğimizde kayalar düşmeye devam ediyordu'

Hayvanları zor da olsa ahırdan çıkardıklarını belirten Sefa Murathan, 'Biz bu ahırın sahibiyiz. Biz bu noktayı yıllardır şikayet ediyoruz. O anda biz içeride olabilirdik, hayatımızı kaybedebilirdik. Dün gece saatlerinde gürültüye kalktık ve kayaların düştüğünü gördük. Biz bu noktaya çözüm bekliyoruz. Dün gece dama girdiğimizde hayvanların ayaklarında hep taşlar vardı, biz içeri girdiğimizde taşlar gelmeye devam ediyordu. Ahırın kapısını açtığımızda hayvanlar kaçışmaya başladı, onları yakalayıp başka bir ahıra götürdük. Oradan bir araba veya vatandaş da geçebilirdi' ifadelerini kullandı.