Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerde ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla sürdürdüğü yol yapım ve onarım seferberliğine devam ediyor. Bu kapsamda, Çameli ilçesinin önemli güzergahlarından biri olan Elmalı Mahallesi yolunda sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, yolun hem sürüş güvenliği hem de dayanıklılığı ön planda tutuluyor. Toplamda 2 bin 488 metre uzunluğundaki güzergahta, trafik akışını rahatlatacak 8 metre genişliğinde modern bir yol inşa ediliyor. Asfalt kaplama öncesinde, üstyapı performansını artırmak ve taşıma gücünü sağlamak amacıyla, asfalt tabakası altına toplam 9.000 ton Plent-Miks Temel (PMT) malzemesi serilecek ve sıkıştırılacak. Üst yapı kaplamasında ise 4 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Elmalı Mahallesi sakinleri, toz ve çukurdan arındırılmış, yüksek standartlara sahip ulaşım ağına kavuşmuş olacak.

Başkan Çavuşoğlu'ndan kesintisiz ulaşım mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli'mizin her köşesini modern, güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmette eşitlik ilkesiyle, en uzak mahallemizden en merkezi noktamıza kadar her yere aynı titizlikle ulaşıyoruz. Elmalı'da başlattığımız çalışmayla, bu güzergahı yıllarca sorunsuz kullanılacak bir yapıya kavuşturuyoruz. Çameli'ye ve Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun' dedi.