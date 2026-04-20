SAMSUN (İHA) - Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelişiyle zarif misafirleri flamingoları ağırlamaya başladı. Flamingoların gelişi ile görsel şölenin başladığı Kuş Cenneti, doğaseverlere ve fotoğrafçılara muhteşem kareler sundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ilkbaharın gelişiyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapan delta, ilkbaharda da doğa turizmi açısından en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Doğanın ritminin arttığı ilkbahar aylarında delta birçok önemli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle ilkbaharda gözlemlenen flamingolar, leylekler, pelikanlar ve balıkçıllar, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne seriyor.

Flamingo resitali

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelişiyle birlikte yeniden doğanın en zarif misafirlerine de ev sahipliği yapmaya başladı. Her yıl göç dönemlerinde bölgeye uğrayan flamingolar, bu yıl da deltaya renk ve hareket kattı. Flamingoların ziyaret ettiği az sayıda yerlerden biri olan delta, flamingoların gelişiyle birlikte adeta açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Kırmızıya çalan pembe ayakları, uzun boyunları ve estetik duruşlarıyla dikkat çeken flamingolar adeta görsel şölen yaşattı. Büyüleyici manzaralar oluşturan bu kuşlar, doğaseverlere ve fotoğrafçılara eşsiz kareler sundu.

Kuş Cenneti'nde ilkbahar hareketliliği

Şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenler için cazip bir rota haline gelen Kuş Cenneti, hem günübirlik ziyaretler hem de fotoğrafçılık faaliyetleri için ideal ortam sağlıyor.

Büyükşehir ile konforlu bir mola

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin üstü açık gezi otobüsleri, bisiklet turları ve elektrikli araçları ile misafirler hem çevreci hem de konforlu bir ulaşımla deltanın güzelliklerini keşfediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Odak Samsun otobüsleri ile Kuş Cenneti'ne düzenli seferler gerçekleştirilmesi de ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğanca Ziyaretçi Merkezi, Bungalov Konaklama ve Restoran doğanın içinde vakit geçirmek isteyenler için ideal bir lezzet durağı oluyor. Ziyaretçiler, bu tesislerde hem dinlenme hem de bölgenin doğal atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor. Kahvaltıdan yerel lezzetlere uzanan zengin menüsüyle ziyaretçilerin beğenisini kazanan tesisler, hem damaklara hem de bütçelere hitap ediyor.

'Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum'

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin sadece Samsun'un değil Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından biri olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Her mevsim tabiatın en güzel döngülerine tanıklık edebileceğimiz özel bir alan. Büyükşehir Belediyesi olarak bu değeri korumak ve turizmden daha fazla pay almasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesislerimiz ve çeşitli aktivitelerimizle deltayı daha cazip kılarken Odak Samsun Otobüsleri ile deltaya ulaşımı kolaylaştırdık. İlkbaharın enerjisiyle birlikte misafir yoğunluğu artmaya başladı. Biz tüm misafirlerimiz bu keşif yolculuğundan mutlu ayrılsın istiyor, çalışmalarımıza bu doğrultu da yön veriyoruz. Her mevsim ayrı güzellikler sunan Kızılırmak Deltası, ilkbaharda doğanın yeniden canlanmasıyla her yaştan insanı büyüleyecek muhteşem kareler sunuyor. Hem deltanın doğal güzelliklerini hem de şehrimizi keşfetmek isteyen herkesi Samsun'a davet ediyorum' dedi.