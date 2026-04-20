Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı 'Kentsel Yenilikçilik' temasıyla Niğde'de başladı.

UCLG-MEWA 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı, Niğde Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. 'Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek' temasıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek toplantıya 13 farklı ülkeden 71 kurumdan 119 yerel yönetici katıldı. Bölge ülkelerden belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri, uzmanlar ve uluslararası paydaşları bir araya getiren toplantının açılışında konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, organizasyonun önemine dikkat çekerek, 'Yerel yöneticilerin temsil edildiği bu önemli yapının Orta Doğu ve Batı Asya bölgesini kapsayan toplantısının ilimizde gerçekleştiriliyor olması şehrimiz ve ülkemiz adına son derece anlamlıdır. Farklı ülkelerden belediye başkanlarını, yerel yönetim temsilcilerini ve uzmanları bir araya getiren bu çalışmanın kentsel yenilikçilik, iklim değişikliğine uyum, akıllı şehir uygulamaları ve yerel yönetimlerde iş birliği gibi alanlarda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu toplantının şehirlerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendireceği ve kamu iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyorum' dedi.

Özdemir: 'Niğde geleceğe yürüyen bir cazibe merkezi olacak'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kentin tarihi birikimine vurgu yaparak, 'Niğde'miz kadim tarihi, kültürel zenginliği ve gelişime açık yapısıyla bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Niğde, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir geçiş noktasıdır. Perslerden Hititlere, Roma'dan Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu zengin mirasın ışığında şehrimizi sadece geçmişiyle anılan bir yer değil, geleceğe güçlü adımlarla yürüyen bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kente yönelik projelere de değinen Özdemir, 'En önemli projelerimizden biri kale bölgesidir. İnşallah yakın bir gelecekte kale bölgemizi hem turizm hem de ekonomi açısından Niğde'nin merkezi haline getireceğiz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren modern ileri biyolojik arıtma tesisini hayata geçirdik. Bu tesisle birlikte enerji üreten sürdürülebilir bir sistem kurduk. Hem kuş cennetimizi yeniden kazandık hem de arıtılan suları sulama suyu olarak kullanıyoruz. Kendi kendine yeten bir belediye olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Şeffaf belediyecilik anlayışına da dikkat çeken Özdemir, 'Tüm ihalelerimizi ve meclis toplantılarımızı canlı yayınlıyoruz. Ekonomik büyüme elbette önemli ancak bu büyümenin adil bir şekilde paylaşılması gerekir. Bu nedenle sosyal belediyeciliği hiçbir zaman göz ardı etmedik' diye konuştu.

Altay'dan UCLG başkanlık adaylığı açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilatı Başkanlık Divanı Üyesi Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında küresel sorunlara işaret ederek, 'Bölgemiz iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği alanlardan biridir. Su stresi, gıda güvenliği, hızlı kentleşme ve artan eşitsizliklerle karşı karşıyayız. Aynı zamanda çatışmalar ve insani krizler şehirlerimiz üzerindeki baskıyı her geçen gün artırmaktadır. Özellikle Gazze'de yaşananlar başta olmak üzere bölgede yaşanan insani trajediler, yerel yönetimlerin sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır' dedi.

Yerel yönetimlerin rolüne vurgu yapan Altay, 'Vatandaşlarımızın güveniyle görev üstlenen biz yerel yöneticiler, sadece hizmet üreten değil; dayanışmayı büyüten, insanı koruyan ve yeniden inşa süreçlerinde aktif rol alan aktörler olmak zorundayız. Bu nedenle krizlere karşı daha koordineli, daha hızlı ve daha etkin mekanizmalar geliştirmek büyük bir zorunluluktur' ifadelerini kullandı.

Altay ayrıca uluslararası süreçlere ilişkin adaylığını açıklayarak, 'Yerel yönetimlerin küresel karar alma süreçlerindeki rolünü güçlendirmek, bölgeler arası dengeyi sağlamak ve yüksek ihtiyaç altındaki bölgelerin sesini daha gür duyurmak son derece önemlidir. Bu sorumluluk bilinciyle 22-25 Haziran 2026 tarihlerinde Fas'ın Tanca şehrinde yapılacak UCLG Dünya Kongresi'nde 2026-2029 dönemi için başkanlığa aday olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum' dedi.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Mahmut Özçınar ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Ahmet Akın da konuşma yaptı. Diplomatik misyonlar adına Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Dr. Nasri Abu Jaish katılım sağlarken, Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Badr Al-Ajeel Al-Askar, UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ve Al Khalil Belediye Başkan Vekili Dr. Asma Sharabati toplantıya çevrim içi bağlandı.

Kentsel gelecek masaya yatırıldı

Açılış konuşmalarının ardından şehirlerin geleceğine yön verecek yenilikçi politikaların ele alındığı oturumlara geçildi. Toplantıda kentsel yenilikçilik, akıllı şehir uygulamaları, girişimcilik, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklar masaya yatırıldı.