Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde uyku laboratuvarı faaliyete geçti. Hastanenin 4. katında hizmet vermeye başlayan laboratuvarda, uyku rahatsızlıklarının tanı ve değerlendirme süreçleri yürütülecek. Uyku apnesi, horlama, uykuda solunum bozuklukları başta olmak üzere birçok uyku hastalığının teşhisinde önemli rol oynayan laboratuvarın, alanında uzman sağlık personeli eşliğinde hizmet vereceği belirtildi. Kaliteli uykunun sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yönetimi, yeni açılan laboratuvar sayesinde vatandaşların uyku ile ilgili sağlık sorunlarının daha etkin şekilde tespit edilip tedavi sürecine yönlendirileceğini ifade etti. Laboratuvarın aktif hale gelmesiyle birlikte hastanede uyku hastalıklarına yönelik tanı hizmetlerinin kapsamının genişletildiği bildirildi.

Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada 'Hastanemiz 4. katında yer alan Uyku Laboratuvarımız aktif hale gelmiş olup hasta kabulüne başlamıştır. Uyku apnesi, horlama, uykuda solunum bozuklukları ve diğer uyku rahatsızlıklarının tanı sürecinde önemli hizmet sunan laboratuvarımız, uzman kadromuz eşliğinde vatandaşlarımızın hizmetindedir. Sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olan kaliteli uyku için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz' ifadeleri yer aldı.