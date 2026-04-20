Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha konforlu bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla vektörle mücadele çalışmalarını il genelinde yoğunlaştırdı.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede ilaçlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında özellikle karasinek, sivrisinek ve diğer zararlıların üreme alanları olan sulak alanlar, rögarlar, çöp konteynerleri ve kışlaklar düzenli olarak denetlenerek ilaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların sağlığı ve huzurunun öncelikleri olduğunu belirterek, 'Halkımızın yaz aylarını sineksiz ve rahat geçirebilmesi için şehrimizin her noktasında, 7 gün 24 saat görev başındayız' dedi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Teknikeri Murat Eldeş ise saha operasyonlarının titizlikle sürdüğünü ifade etti. Eldeş, 'Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak 17 ilçemizde 140 personel ve 52 aracımızla programlı larvasit uygulamalarımıza devam ediyoruz. Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlığı için kışlak alanlardan sulak alanlara kadar her noktada mücadelemizi sürdüreceğiz' diye konuştu.