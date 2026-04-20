Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeline, hayvan hastalıklarının tespitine yönelik numune alma ve laboratuvara gönderme süreçleri hakkında eğitim verildi.

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından verilen 'Nekropsi Numune Alma ve Gönderme Usul ve Esasları' konulu eğitimde, sahada doğru numune alma teknikleri, numunelerin uygun şartlarda muhafazası ve alınan numunelerin laboratuvara sevki sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Eğitimde ayrıca, hastalığın nedeninin belirlenmesi amacıyla hayvanlardan alınacak numunelerde izlenecek usul ve esaslar da ele alındı.

Eğitimle, hayvan hastalıklarının teşhis sürecinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi ile saha ve laboratuvar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.