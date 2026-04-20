Bayburt'ta faaliyet gösteren tuğla fabrikasında, Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) kapsamında denetim yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ile Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şubesi personeli tarafından gerçekleştirilen denetimde, satışı yapılan ürünler kontrol edildi.

Denetimde, yapı malzemelerinin ilgili teknik düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine uygunluğu incelendi. Üretim sahasında yapılan kontrollerde ayrıca, ürünlerin taşıması gereken kriterler ile denetim süreçleri denetlendi.

Fabrikadaki incelemelerde, üretim ve kontrol aşamalarına ilişkin uygulamalar da yerinde gözden geçirildi.