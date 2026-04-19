Bayburt Gençlik Merkezi tarafından çiftlikte düzenlenen etkinlikte gençler, ekranlardan uzak, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlikte gençlerin özgüven, odaklanma ve birlikte hareket etme becerilerini destekleyen faaliyetlere yer verildi.

Etkinlik kapsamında at binen gençler özgüvenlerini pekiştirirken, doğa yürüyüşüyle şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaştı. Ok atışı yapan gençler ise hedefe odaklanma ve dikkat toplamanın önemini uygulamalı olarak deneyimledi.

Programda ayrıca gençlerin paylaşma, sabır ve birlikte hareket etme bilincini pekiştirmeye yönelik farklı etkinlikler de gerçekleştirildi.