Bayburt'ta, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel ürün stantları açıldı. Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde kurulan stantlarda, yöresel ürünler satışa sunuldu.
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde turizm bilincinin geliştirilmesi, iç turizmin canlandırılması ve Bayburt'un kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla açılan stantlar ziyaretçilerini ağırladı.
Açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezip, ürünler hakkında bilgi aldı.
Bayburt'un kültürel öğelerini yansıtan ürünler ile yöresel tatlar ziyaretçilerden ilgi gördü.
