Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları, Çoruh Nehri'nde slalom etabıyla sürdü. Genç Osman Mahallesi üzerindeki DSİ Köprüsü'nde başlayan yarışlar, Taş Köprü'de sona erdi.

Şampiyonanın ilk gününde sıralama ve kafa kafaya yarışlarında parkura çıkan takımlar, ikinci günde slalom etabında akıntıyla mücadele etti. Hakem düdüğüyle suya çıkan sporcular, parkur boyunca yerleştirilen kapılardan en kısa sürede ve hatasız geçebilmek için kürek çekti. Kadın, erkek ve karma kategorilerinde yarışan takımlar, şampiyonada derece elde edebilmek için yarıştı.

Üniversite Sporları branş temsilcisi Doç. Dr. Yunus Emre Çingöz, Bayburt'ta organizasyonun bu yıl ikinci kez düzenlendiğini vurgulayarak, 'Bu yıl bilindiği üzere Bayburt'ta Üniversite Sporları Rafting Şampiyonası ikinci kez düzenleniyor. 6 üniversiteden toplam 48 sporcu katılım sağladı. Branşlarda üç kategorimiz mevcut. Kafa kafaya, kapı yarışları ve nehir inişleri şeklinde etaplarımız var' dedi. Şampiyonayı izlemeye gelen Rukiye Develi ise yarışların geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çekişmeli geçtiğini söyledi. Bayburt takımını desteklediğini belirten Develi, 'Bugün burada ikincisi düzenlenen Üniversitelerarası Rafting Şampiyonası'nı izlemeye geldik. Geçen sene yarışlar çok heyecanlı, eğlenceli geçmişti. Bu sene de öyle geçiyor. Ben Bayburtluyum, bu yüzden Bayburt takımını destekliyorum fakat iyi olan kazansın diyorum. Herkese başarılar' ifadelerini kullandı.

6 üniversiteden 48 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın Kaleardı Mahallesi'ndeki Dede Paşa Parkı'nın Çoruh kolunda yapılacak nehir inişi etaplarıyla tamamlanacak, şampiyon takım belirlenecek.