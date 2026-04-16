Bayburt Üniversitesi Çevre Yönetim Ofisi tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında 'Gıda İsrafı: Farklı Perspektiflerin Ortak Noktası' başlıklı söyleşi düzenlendi. Programda, gıda israfı, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir çevre bilinci konuları üzerine konuşuldu.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ile kurum personelleri de katıldı. Söyleşide, gıda mühendisliğinden beslenme ve diyetetik alanına kadar farklı konularda kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Söyleşi ile gıda israfının önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.