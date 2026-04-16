Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından okul güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen toplantıda ele alındı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Bayburt Vali Vekili Cem Gümrükçü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılan toplantıda, okulların iç ve dış güvenliği, giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergâhları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara yönelik tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kurumlar arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin koordineli yürütülmesi konuları da görüşüldü.

Toplantıda, fiziki güvenlik tedbirlerinin yanı sıra internet kullanımı, sosyal medya platformları, zararlı dijital içerikler, sanal zorbalık ile şiddeti özendiren unsurların çocuklar üzerindeki etkileri üzerine duruldu.

Toplantı sonunda kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.