Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği'nde Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Burak Dursun ile Ravza Turan, elde ettikleri derecelerle Türkiye şampiyonu oldu.

Bayburt'u temsilen müsabakalara katılan öğrencilerden Burak Dursun, Genç Erkekler Down kategorisinde 100 metre ve 200 metre yarışlarını birincilikle tamamladı. Ravza Turan ise Genç Kızlar Down gülle atma kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti.

Müsabakaların ardından sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.