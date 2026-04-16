ABD-İran arasındaki ateşkes devam ederken, taraflar arasındaki diplomatik temaslar da sürüyor. Tarafların gelecek günlerde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden bir araya gelmesi beklenirken, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir liderliğindeki heyet İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulundu. Dün Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelen Munir, bugün de İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü.

'Lübnan'daki ateşkes İran'daki kadar önemli'

Öte yandan Galibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD'nin İran saldırılarının yanı sıra İsrail'in Lübnan saldırıları ve ABD ile varılan ateşkese dair gelişmeler ele alındı. Galibaf, Lübnanlı mevkidaşına, 'Lübnan'daki ateşkes İran'daki kadar önemli' dedi. Galibaf, Tahran'ın anlaşmaya uygun olarak tüm çatışma bölgelerinde kalıcı bir ateşkes sağlamak için çabaladığını kaydetti.