Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), TFF 3. Lig'de zorlu bir süreçten geçen Diyarbekirspor'a moral ve destek vermek amacıyla Şilbe'deki tesislere ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Diyarbekirspor sportif direktörü Batuhan Tokdemir, verilen desteğin kulüp açısından hayati önemde olduğunu vurgulayarak, 'Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamız, takımımızın ligde kalması ve ayakta durabilmesi için ciddi bir destek sunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz' dedi.

DTSO Meclis Üyesi Selahattin Yıldırım ise takımın ligde kalmasının öneminde dikkat çekerek, 'Arkadaşlar, Diyarbekirspor zor günler geçiriyor bunun farkındayız. Bu takımın profesyonel ligde kalması ve üst liglere çıkması kentimiz için çok önemli. Gösterdiğiniz mücadelenin, duruşun da farkındayız. Bundan kaynaklı da sizin yanınızdayız. DTSO olarak desteğimiz sizinle. İleriki süreçlerde de yine bu desteğe devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla görüştük zaten. Bizim ve kentimizin sizden talebi, bu maçı almanız ve kentimize hediye etmenizdir. Bunu da başaracak güçte olduğumuzu zaten geçen hafta galip gelerek gösterdiniz. Başarılar diliyoruz' dedi.

Ziyaret, teknik heyet ve futbolcuların galibiyet sözü vermesiyle devam ederken, yapılan tatlı ikramı ile moral depolandı.