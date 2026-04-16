Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin kamusal istihdama katılımını artırmak amacıyla yürüttüğü E-KPSS hazırlık kursunu tamamlayan adaylar için hem deneme sınavı hem de moral etkinliği düzenledi. Adaylar, gerçek sınav şartlarını deneyimlerken aynı zamanda sınav öncesi streslerini azaltma fırsatı buldu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, engelli vatandaşların kamuda istihdamını sağlamak için E-KPSS ücretsiz sınava hazırlık kursu açtı. Yaklaşık 6 ay süren kurslardan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu 200 engelli faydalandı. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve anayasa alanlarında uzman eğitmenlerden eğitim alan kursiyerler için, 19 Nisanda gerçekleşecek E-KPSS öncesinde deneme sınavı düzenlendi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yapılan sınavda 65 kursiyer yer alırken, katılımcılara gerçek sınav atmosferini deneyimleme ve kendi seviyelerini değerlendirme imkanı sunuldu.

Sınav stresi yerini eğlenceye bıraktı

Zorlu hazırlık sürecinin yorgunluğunu atmak ve adayların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yemekli ve müzikli bir organizasyon gerçekleştirildi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bir araya gelen kursiyerler, sınav öncesi moral depolayarak stres atma imkânı buldu. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yürütülen kursta yaklaşık 200 kişi kayıt yaptırırken, 80 öğrenci aktif olarak eğitim aldı. Program kapsamında 24 deneme sınavı, rehberlik hizmetleri ile kitap ve soru bankası desteği de engellilere ücretsiz şekilde sağlandı.

Engelliler Şube Müdürü Emin Baran, engelli vatandaşların kamusal istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla açtıkları kursların bu gün itibarıyla sona erdiğini aktardı. Kursun sonunda gerçek sınav niteliğinde prova düzenlediklerini ifade eden Baran, 'Kurslarımıza yaklaşık 200 kişi başvurdu ve aktif olarak 80 öğrencimiz kurslarımızdan faydalandı. Bu gün gerçek sınav niteliğinde yapılan denemeye 65 öğrencimiz katıldı. Bu sınavla öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltmak ve kendi durumlarını görmelerini sağlamayı hedefledik'' dedi.

Öğrencilerin moral ve motivasyonlarını da düşündüklerini belirten Baran, bunun için de müzikli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Baran, konuşmasını bu hafta sonu 19 gerçekleşecek E - KPSS sınavına girecek tüm engellilere başarılar dileyerek sonlandırdı.

'Çok iyi eğitim aldık''

Sınava katılan öğrencilerden Osman Şahin, ''Ben sağlık bölümü mezunuyum. 2018 yılına mezun oldum. O zamandan bu yana atama bekliyorum. Buraya eğitim almak için geldik. Aldığımız eğitim çok iyi. Eylül ayından bu yana ders alıyoruz'' diye konuştu.

Öğrencilerden Derya Ceylan ise şunları söyledi:

'Lisans mezunuyum. Kamu yönetimi okudum. Engel durumum ortopedik. İlk kez bu kurstan eğitim alıyorum. Senenin başından beri düzenli olarak gelmeye çalışıyorum. Önce belediyeden sonra öğretmenlerimizden çok memnunuz. Gerçekten son deneme olmasına rağmen sanki gerçek sınavmış gibi yapılıyor. Bu hizmeti bize sunan herkese çok teşekkür ediyorum.'