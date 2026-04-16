Siverek’te bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı, eğitim camiasında büyük tepki topladı. Olayın ardından Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şubesi öncülüğünde bir araya gelen eğitimciler, saldırıyı protesto ederek okulda şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Grup adına basın açıklamasını yapan Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artık münferit olmaktan çıktığını ve toplumsal bir sorun haline geldiğini vurguladı. Yıldız, “Eğitimde kaliteyi, pedagojik gelişimi konuşmamız gerekirken, ne yazık ki okullarda yaşanan şiddet olaylarını tartışmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Açıklamada, eğitimcilere yönelik şiddetin giderek sıradanlaştığına dikkat çekilerek, öğrencilerin dahi şiddete başvurabildiği tehlikeli bir sürece girildiği ifade edildi. Eğitim çalışanlarının can güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtilirken, “Öğretmene uzanan eller kırılsın” ve “Susma, haykır, şiddete hayır” sloganları öne çıktı.

“Eğitimde Güvenlik Birinci Öncelik Olmalı”

Yıldız, devletin en temel görevlerinden birinin vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu hatırlatarak, Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilileri daha etkin önlemler almaya davet etti. Okullarda güvenli ve huzurlu bir ortamın tesis edilmesinin öncelik olması gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasında çözüm önerilerine de yer verildi. Okullarda güvenlik ve temizlik personeli eksikliğinin giderilmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, okul-aile iş birliğinin artırılması ve riskli durumların erken tespiti için mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin itibarının artırılması, öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi ve okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması çağrısında bulunuldu.

“Okulda Ölmek İstemiyoruz”

Eğitim çalışanları, yaşanan olayın son olması temennisinde bulunarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmadığı bir ortamda sağlıklı bir eğitimden söz edilemeyeceğini dile getirdi. “Güvenli okul, güçlü gelecek” vurgusunun yapıldığı açıklamada, eğitimcilere yönelik şiddetin takipçisi olunacağı belirtildi.

Siverek’teki saldırıda yaralanan 16 kişi için acil şifa dileklerinde bulunulan açıklama, yetkililere daha kararlı adımlar atma çağrısıyla sona erdi.