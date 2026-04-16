Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik yaşanan saldırıların ardından, Üsküdar'da polis ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada hedef gösterildiği öne sürülen bir okul başta olmak üzere ilçedeki tüm okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Edinilen bilgilere göre, bazı sosyal medya platformlarında Üsküdar'da bulunan bir okulun provokatörler tarafından hedef gösterilmesi üzerine, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alarma geçti. Polis ekipleri, söz konusu okulun önünde ve bahçesinde geniş güvenlik tedbiri alırken, ilçe genelindeki diğer okullarda da denetimlerini sıklaştırdı.

Okul çevrelerinde devriye görevini artıran ekipler, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflerken, yetkililer alınan tedbirleri devam edeceğini belirtti.