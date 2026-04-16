Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Türkay Sonel'in avukatı Merve Güldür, 'Müvekkilimiz, üzerine atılı iddialar ve isnat edilen suçlar nedeniyle derin bir üzüntü ve şaşkınlık içerisindedir. Kendisi masumiyetinin ancak bu şekilde ortaya konulacağına inanarak tüm delillerin titizlikle incelenmesini, olduğu varsayılan görüntülerin tek tek tespit edilmesini bizzat talep etmekte ve adalete güvendiğini açıkça beyan etmektedir' dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan Mustafa Türkay Sonel'in avukatları Merve Güldür ve Haydar Can Ünlü, Tunceli'ye giderek müvekkiliyle görüştü. Soruşturma hakkında bilgi alan avukatlar, ardından açıklama yaptı.

Aileye bir 'itibar suikastı' olduğunu savunan Avukat Merve Güldür, 'Sözlerimize öncelikle acılı aileye sabır dileyerek başlamak istiyoruz. Süreci büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Aynı sizlerin gayesinin olayın aydınlanması olduğu gibi, bizim de en büyük isteğimiz bu olayın bir an evvel aydınlanmasıdır. Bugün Tunceli'ye geldik ve gözaltında bulunan müvekkilimiz Türkay Bey ile görüştük. Müvekkilimiz, üzerine atılı iddialar ve isnat edilen suçlar nedeniyle derin bir üzüntü ve şaşkınlık içerisindedir. Kendisi masumiyetinin ancak bu şekilde ortaya konulacağına inanarak tüm delillerin titizlikle incelenmesini, olduğu varsayılan görüntülerin tek tek tespit edilmesini bizzat talep etmekte ve adalete güvendiğini açıkça beyan etmektedir' diye konuştu.

'-Olaylar örtbas ediliyor- algısı tamamen asılsızdır'

Bu meselenin sosyal mecralarda yargısız infaz yapılacak bir konu olmadığını, adli bir olay olduğunu ifade eden Güldür, 'Olayın bu şekilde dijital platformlara düşmesi sürecin ciddiyetini ve şeffaflığını etkilemektedir. Bugüne kadar oluşturulmaya çalışılan 'olaylar örtbas ediliyor' algısı tamamen asılsızdır. Tarafımızca örtbas edilmesi gereken bir durum olmadığı gibi, bu saldırılarla ilgili yargı yoluna başvurulmuştur. Eleştiri sınırlarını aşan her türlü bilgi kirliliği hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildirir, resmi makamlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz' ifadelerini kullandı.

Avukat Haydar Can Ünlü ise, 'Meslektaşımın da ifade ettiği üzere süreci büyük bir hassasiyetle takip etmekteyiz. Şu aşamada resmi makam ve merciler tarafından aktarılanlar dışındaki bilgi ve belgelere itibar edilmemesi gerekmektedir' dedi.