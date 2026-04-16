Mersin'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli 18 bin 300'ü dolu 36 bin 300 adet makaronla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 18 bin 300 adeti dolu 36 bin 300 adet makaron, 59 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 150 adet şeffaf sigara poşeti ile 4 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheliler adli işlemler için jandarmaya götürüldü.