Tekirdağ'da Süleymanpaşa Otogarı'nda uyuşturucu sevkiyatını engelleyen Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli, İl Emniyet Müdürü tarafından plaketle ödüllendirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu ve özel güvenlik personeline yönelik düzenlenen konferansın ardından, Süleymanpaşa Otogarı'nda görev yapan ve uyuşturucu sevkiyatını engelleyen güvenlik görevlileri için plaket töreni gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda otogarda görev yapan güvenlik ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı takibe aldı. Dikkatli takip sonucunda paket içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, durumun emniyet güçlerine bildirilmesiyle sevkiyatın önüne geçildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, güvenlik personelinin gösterdiği duyarlılığın toplum güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti ve teşekkür plaketi takdim etti.

Programda ayrıca kamu ve özel güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, özellikle yoğun ulaşım noktalarında güvenliğin en üst seviyede sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.