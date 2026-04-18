Kırıkkale'de park halindeki şehir içi yolcu minibüsü, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.'ye ait 71 M 0119 plakalı BMC marka minibüste park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından araçta soğutma çalışması yapıldı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.