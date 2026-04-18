Hatay'da fırtınanın evin bahçesinde bulunan tavuk kümesini uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin yağışlı hava ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Sahil ilçeleri olan; İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Payas ve Dörtyol'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar kendini gösteren kuvvetli fırtına çevreye zarar verdi. Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde fırtınanın evin bahçesinde bulunan tavuk kümesini uçurarak ters çevirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken kümes zarar gördü. Kümesin ters dönmesiyle panik yaşayan tavukların o anları anbean görüntülendi.