Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen aracın neden olduğu 4 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Begümay İ.K.'nin kullandığı 07 CAG 764 plakalı otomobil, ters yönden gelen Hayrullah Ö.'nün kullandığı 07 BEB 579 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışan araçlar ise Sinan D.'nin kullandığı 07 LDS 60 ve Gürkan G.'nin kullandığı 34 BK 8051 plakalı otomobillere çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.