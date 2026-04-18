Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı bireylere yönelik geliştirdiği sosyal hizmet modellerini üniversite öğrencileriyle buluşturdu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, çevrim içi ders kapsamında akademik ortama taşındı. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde verilen 'Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet' dersi kapsamında gerçekleştirilen programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet alanındaki uygulamaları ele alındı. Doç. Dr. Dilara Ustabaşı Gündüz'ün yürüttüğü derse konuk olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan, belediyenin hayata geçirdiği çalışmaları öğrencilere aktardı.

Hizmet modeli örnekleriyle ele alındı

Sunumda, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik projeler, engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetler ve sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirilen uygulamalar detaylı şekilde paylaşıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği derste, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet modeli örnek uygulamalar üzerinden değerlendirildi. Programda, yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanındaki rolüne dikkat çekilirken, bu tür buluşmaların bilgi paylaşımını güçlendirdiği ve mesleki farkındalığı artırdığı ifade edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerini akademik platformlarda örnek model olarak paylaşmayı sürdürecek.