Bilecik'te sağ tarafından ağır hasar alan aracı trafikte gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bilecik kent merkezinde geçtiğimiz gece sanayi rampasından kent merkezine doğru seyir halindeki 20 ALC 89 plakalı aracı görenler şaşkına döndü. Sağ tarafından ağır hasar alan aracı gören bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Aracın ön ve arka kapıların telle tutturulduğu görüldü. Ön tekerlek kısmında da çamurluk ve diğer aksamın olmadığı araç bir süre sonra gözden kayboldu.