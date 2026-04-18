Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çeltikçi Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan zabıta Ali Savaş'tan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapmakta olan Ali Savaş, 14 Nisan Salı gecesi Çeltikçi Mahallesi girişinde bulunan ikametinden ayrıldı. Ali Savaş'ın ailesi ertesi gün eve gelmemesi ve telefonla ulaşamaması üzerine kayıp başvurusunda bulundu.

Ali Savaş'ın bulunabilmesi için ailesi ve güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalardan 3 günün sonunda bir haber alınamadı.