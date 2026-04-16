Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı eylemler sonucunda Balıkesir'de de okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri arttırıldı. Konuyla ilgili il genelindeki okullarda gerek yaya devriyeler gerekse resmi araçlı ekipler tarafından okul bahçeleri, okul çevreleri kontrol edildi. Balıkesir'de tüm okullar için güvelik düzeyi arttırılırken, okullara gelen çocuk sayısının ise ciddi oranda düştüğü öğrenildi.