Artvin ve Rize'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis kapsamında para trafiğine aracılık ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine para nakli yoluyla aracılık ettikleri tespit edilen 5 şüpheli belirlendi.

Yapılan incelemelerde, Artvin'de 4, Rize'de 1 olmak üzere toplam 5 şüphelinin aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirdiği hesap hareketleri saptandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.