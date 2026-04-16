Esenyurt'ta vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler endişeye neden oldu. Yaşları 13-14 arasında olduğu belirlenen çocukların boş bir arsada silahla atış yaptıkları anlar ortaya çıktı. Çocuklardan biri polis ekiplerince yakalandı.

Görüntüler Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar boş bir arazide silahla atış talimi yaparken hem kendi aralarında görüntü çekti hem de çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek kayıt altına alındı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekiplerini gören çocuklar kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından çocuklardan biri ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan çocuk hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşananlar mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu.