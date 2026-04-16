Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. Toplamda 13 sporcuyla yarışan kulübün kadın sporcuları takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, bedensel engelliler kategorisinde ise erkek takımı Türkiye ikinciliğini elde etti. DEPSAŞ sporcuları şampiyonada toplamda 29 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Amatör sporların gelişimine katkı sunan çalışmalarıyla dikkat çeken DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünün sporcuları elde ettiği başarılarla fark oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasına katılan DEPSAŞ sporcuları, 18'i altın, 5'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu. Yarışmada DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü adına yarışan kadın sporcular takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, bedensel engelliler kategorisinde ise erkek takımı Türkiye ikincisi oldu.

'İnanç ve emek başarıyı getirdi'

Sporcularının Türkiye'nin zirvesine çıkarak kulübü gururlandırdığının altını çizen DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel şunları söyledi:

'Şampiyonada yarışan tüm sporcularımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kulübümüzün birinci amacı hizmet bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu'da gençlerimizi spora yönlendirerek, yeni sporcular yetişmesine katkı sağlamak. Şüphesiz Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda elde edilen bu büyük başarı bu spora ilgi duyan gençlerimizi teşvik etmek için çok önemli bir kazanım oldu. Kazandığımız bu başarının altında planlı ve programlı çalışma bulunuyor. Ayrıca ekip olarak ortaya koyduğumuz inanç ve emek de bu başarıyı getirdi. Başta bedensel engelliler olmak üzeri tüm kategorilerde sporcularımızı desteklemeye ve yeni sporcuları ülke sporuna kazandırmaya devam edeceğiz.'

Bilek güreşi sporuna önemli katkılar sağlayan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünden milli takıma seçilecek olan sporcuların mayıs ayında Macaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi başarıyla temsil etmesi bekleniyor.