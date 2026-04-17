Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde güvenlik güçleri, okul önlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Çermik Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile sağlanan okulların güvenliği, ilçe merkezinde emniyet personeli, kırsal mahallelerde jandarma ve güvenlik korucuları tarafından sağlanıyor. İlçe Kaymakamı Adem Karataş, okul müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, okullarımızda huzurlu ve güvenli eğitim ortamlarının sürdürülmesine yönelik her türlü tedbirin alındığını, eğitim camiamızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını söyledi.