Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir fabrikada müdür olduğu öğrenilen şahıs çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve kaçak alkol ile yakalandı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, B.D.'ye (48) ait adrese operasyon düzenlendi. Bir fabrikada müdür olduğu öğrenilen ve 4 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin adresinde yapılan aramalarda adeta cephaneliği andıran malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 6 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet airsoft tabanca, bin 40 adet 9 mm çapında mermi, 50 adet 22L tüfek fişeği, 2 adet 7.62 tüfek mermisi, 1 adet 5.56 tüfek mermisi, 1 adet muşta, 4 adet kama bıçak ile 8 adet kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D.,, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.