Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 'ters laleler' renk ve görünümleriyle doğayı renklendirdi.

Halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ve Türkiye'de koruma altındaki ters laleler, baharın gelişiyle ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde açtı. Doğa güzelliği arasında yer alan ters laleleri yerinde görmek isteyen doğaseverler, ilçeyi ziyaret ederek bu bitkiyi yerinde görebilme fırsatı yakalayabiliyor. Ters lalelerin en sık görüldüğü Kuyu Mahallesi sakinlerinden Sercan Polat, ilçenin son yıllarda ters lalelerle ön plana çıkmaya başladığını, her yıl sayılarının bir önceki yıla göre arttığını söyledi.