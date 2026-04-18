Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yetiştirilen 'Karacadağ pirinci', girişimci İclal Beşenk tarafından Türkiye ve dünyaya tanıtılıp satışı yapılıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır'ın eşsiz iklimi ile Karacadağ'ın volkanik topraklarının ürünü olan Karacadağ pirinci, Lyra Heritage markasının öncülüğünde küresel bir lezzet ve sağlık ikonu olmaya hazırlanıyor. Marka, gerçekleştirdiği kapsamlı bilimsel analizlerle, ata tohumu olan bu özel pirincin sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda düşük glisemik indeksi, yüksek besleyiciliği ve sporcu dostu yapısıyla da fark oluşturduğunu kanıtladı.

Lyra Heritage Yönetim Kurulu Başkanı İclal Beşenk, kadın girişimci olduğunu, Karacadağ pirincini Türkiye ve dünyaya tanıtmak ve sağlık isteyen insanlara ulaştırmak için uğraştığını söyledi. Diyarbakır Karacadağ bölgesinin çok özel, volkanik bir bölge olduğuna değinen Beşenk, toprakların haliyle mineralli ve o topraklarda yetişen Karacadağ pirincinin de şeker hastaları, sporcular, çocuklar için sağlıklı beslenmek isteyen, doğal ürünler arayan kişiler için çok özel bir ürün olduğunun altını çizdi.

Beşenk, bunu öğrendiğinde ve bunun pek kimse tarafından bilinmediğini fark ettiğinde çok üzüldüğünü ifade ederek, 'Değerinin verilmesi, insanların bundan faydalanması için tanıtma girişimi düşündüm. İlk başta tepkileri görünce birçok kişinin bilmediğini fark ettim. Dünyada ve Türkiye'de birçok marka var. Türkiye'de çok büyük bir kesim Karacadağ pirincinden habersiz bir şekilde yaşıyorlar. Çok doğal bir ürün. Testler neticesinde de protein oranı yüksek, glisemik endeksi düşük. Tarladan sofralara ulaştırılan, herhangi bir ışıl işleme maruz kalmayan bir ürün. Doğal beslenmek isteyenler, çocuklarını sağlıklı beslemek isteyenler için biçilmiş bir kaftan' dedi.

'Bu pirincin tarlaları 6 yılda bir ekiliyor'

Bunun fark edilmediğini öğrendiğinde bunu tanıtmak amacıyla bu yola çıktığını kaydeden Beşenk, 'Çok da güzel tepkiler almaya başladım. Sağlıklı olarak tüketilen başka pirinçlerde var ama lezzeti konusu kişiden kişiye değişiyor. Karacadağ pirincinin tadına baktıklarında hem sağlıklı olması hem de leziz olması onları için kesinlikle bir artı oldu. Güzel dönüşler oldu. Bu dönüşler çerçevesinde önce Türkiye'de, daha sonra dünya da tanıtmak için girişimlerde bulunduk. Sosyal medya aracılığıyla, e-ticaret siteleriyle. Diyarbakır'da bu pirincin tarlaları 6 yılda bir ekiliyor. 6 yıl boyunca nadasta bekletiliyor. Bunun kalitesini artıran diğer bir etken' diye konuştu.

Coğrafi işaret almış bir pirinç olduğunu kaydeden Beşenk, 'Şu anda Amerika ve Meksika'da satmak için girişimlerimizi yaptık. Satışa başlamadık, tanıtım aşamasındayız. Önümüzdeki birkaç hafta içinde de Avrupa'da 13 ülkede olmak üzere tanıtım ve satışına başlayacağız. Ürünü tarladan alıyoruz, sadece kabuğunu aldırıyoruz. Fabrikada her hangi bir işleme sokmuyoruz. Mersin'e getiriyoruz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün her ay denetlediği soğuk hava deposunda pirinçleri muhafaza ediyoruz. Ulusal marketlere koymadık, paketleme ve saklama şartları açısından. Siparişe göre paketleme yapıyoruz ve ilgili kişilere gönderiyoruz' dedi.