'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde önemli rol oynayan Karsan, Otonom e-ATAK ile yeni bir ilki daha hayata geçirdi. Karsan Otonom e-ATAK, İsveç'in Malung-Sälen ve Älvdalen belediyeleri, yerel işletmeler ve Dalarna Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Sälen-Idre Otonom Toplu Taşıma Projesi (SIKTA) kapsamında, dağlık bir turizm bölgesinde gerçek yol koşullarında yolcu taşıyan ilk otonom otobüs uygulamalarından biri oldu. Ocak 2026 itibarıyla Otonom e-ATAK; yoğun kar yağışı ve zorlu kış koşullarının yanı sıra, yayalar ve kayakçılarla sürekli etkileşim halinde olduğu trafik ve paylaşımlı yol senaryolarında kapsamlı testlerden geçti. Başarılı test sürecinin ardından, 9 Mart 2026'da İsveç Ulaştırma Otoritesi Transportstyrelsen'den yolcu taşıma onayı alarak ticari operasyona geçti. Araç, kayak turizminin yoğun olduğu dönemde yaklaşık bir ay boyunca turist taşımacılığı gerçekleştirerek gerçek operasyon koşullarında güvenli ve kesintisiz hizmet sundu. Proje kapsamında toplam 4,8 kilometrelik bir hat üzerinde hizmet veren araç, kayak merkezi alanları ile konaklama noktaları arasında aktif görev alarak yalnızca teknolojik yetkinliğini değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve kapsayıcı mobilite çözümlerine katkısını da ortaya koymuş oldu.

Bu uygulama ile otonom toplu taşıma araçlarının, dağ ve kayak turizmi gibi zorlu ortamlarda hayata geçirilen en kapsamlı uygulamalardan biri olduğunu söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, 'Sälen'de hayata geçirdiğimiz bu proje ile otonom mobilitenin en zorlu kullanım senaryolarından biri olan kış turizmi bölgelerinde dahi güvenli ve kesintisiz şekilde çalışabildiğini gösterdik. Bu uygulama, otonom toplu taşımanın artık pilot bir teknoloji olmaktan çıkıp gerçek hayatın bir parçası haline geldiğinin güçlü bir kanıtı. Bu yeni başarı, Karsan'ın otonom mobilite alanındaki liderliğini daha da pekiştiriyor' dedi.

Sälen uygulaması, zorlu iklim koşulları ile yoğun insan etkileşiminin kesiştiği yüksek kompleksiteye sahip ortamlarda otonom toplu taşıma için global ölçekte referans gösterilen uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu vizyon doğrultusunda, projenin önemli çıktılarının değerlendirildiği ve aracın sahada test edildiği SIKTA Autonomous Transport Conference, 8 Nisan 2026 tarihinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Malung-Sälen Belediyesi, Sälen Buss, Dalarna Üniversitesi, Karsan yetkilileri, Applied Autonomy ekibi, ADASTEC ve uluslararası basın temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, projenin başarısını ve güçlü iş birliği modelini ortaya koyan önemli bir platform oldu.

Ölçeklenebilir turizm mobilitesinde güçlü bir model

Sälen-Idre Otonom Toplu Taşıma Projesi (SIKTA), Malung-Sälen Belediyesi liderliğinde; Älvdalen Belediyesi, yerel işletmeler ve Dalarna Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen önemli bir mobilite projesi olarak öne çıkıyor. Sälen'de hayata geçirilen bu uygulama, yalnızca tek seferlik bir proje olmanın ötesinde, turizm bölgelerinde otonom mobilitenin yaygınlaştırılmasına yönelik uzun vadeli bir dönüşümün güçlü bir adımını oluşturuyor. Elde edilen operasyonel başarı, otonom toplu taşımanın zorlu iklim ve coğrafi koşullarda dahi güvenli, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir çözüm olduğunu ortaya koyuyor. Projenin ikinci fazında Karsan Otonom e-ATAK'ın İsveç'in bir diğer önemli kış turizm merkezi olan Idre'de hizmet vermesi planlanıyor. Bu kapsamda, Sälen'de elde edilen güçlü performans çıktılarının, daha geniş kapsamlı operasyonların önünü açması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Okan Baş şunları söyledi: 'Sälen'de elde ettiğimiz bu başarı, otonom toplu taşımanın turizm bölgeleri başta olmak üzere farklı kullanım alanlarında hızla yaygınlaşabileceğini gösteriyor. Bu modelin, sezonluk yoğun talep yaşayan destinasyonlarda sürdürülebilir ve verimli bir ulaşım çözümü sunacağına inanıyoruz.''

Projenin arkasında güçlü bir koalisyon var

Sälen-Idre Otonom Toplu Taşıma Projesi (SIKTA), kamu, akademi ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen örnek bir mobilite projesi olarak öne çıkıyor. Malung-Sälen ve Älvdalen belediyeleri, Dalarna Üniversitesi, Applied Autonomy ekibi, ADASTEC, yerel işletmeler, Sälen Buss ve destinasyon yönetim kuruluşlarının aktif katkılarıyla şekillenen proje, otonom teknolojisinin gelişiminde iş birliklerinin de önemini vurgulayan bir örnek oldu. Projenin çıktılarının değerlendirildiği ve Karsan Otonom e-ATAK'ın sahada test edildiği SIKTA Autonomous Transport Conference, 8 Nisan 2026 tarihinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Malung-Sälen Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki önemli paydaşlar, teknik ekipler ve uluslararası basın temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, projenin başarısını ve iş birliğinin gücünü ortaya koyan önemli bir platform oldu.

SIKTA Proje Yöneticisi Tiina Ohlsson konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

'Bu proje, kış koşullarında otonom toplu taşıma araçlarının potansiyelini ortaya koyuyor. Hem teknolojiyi hem de projenin operasyonel süreçlerini iyileştirmek için şimdiden çok şey öğrendik.'

Malung-Sälen Belediye Başkanı Hans Unander ise, 'Karsan ve ADASTEC ile gerçekleştirdiğimiz son derece verimli bir iş birliği ve proje oldu. Bu iş birliği sayesinde, büyük şehirlerden uzakta yaşayan bizler bile gelişmeleri yakından takip edebiliyoruz. Dağlık bölgelerde sürdürülebilir ulaşımı hayata geçirebilmek için, önümüzdeki kış sezonundan sonra da projenin devam etmesini umuyoruz. İsveç'te otobüs şoförü bulmak zor olduğundan, bu proje toplu ulaşımın geleceği olabilir' dedi.

ADASTEC CEO'su Dr. Ali Peker de değerlendirmesinde, 'Sälen, teknolojimizi bir kayak merkezi ortamında test etme ve kanıtlama yolunda önemli bir adımdır. Kış koşullarındaki deneyimlerimizi temel alarak gerçekleştirdiğimiz bu uygulama, sistemimizi kış turizminin kendine özgü dinamiklerine daha da uyarlamamızı sağlamıştır. Idre'deki faaliyetlerimizi sürdürürken, edindiğimiz bu bilgileri ileriye taşıyacak ve benzer operasyonel ortamlardaki deneyimlerimizi daha da genişleteceğiz' dedi.

'2026'da hedefimiz güvenlik sürücüsünü tamamen sistem dışına çıkarmak'

Sälen'de hayata geçirilen bu proje ile Karsan, otonom teknolojisinin yalnızca belirli test alanlarında değil, zorlu iklim ve gerçek operasyon koşullarında da yüksek performansla çalışabildiğini bir kez daha net şekilde ortaya koydu. Elde edilen başarıyla birlikte Karsan, farklı coğrafyalar, değişken yol koşulları ve yoğun kullanım senaryolarına hızlı adaptasyon kabiliyetini de sahada kanıtlamış oldu. Karsan CEO'su Okan Baş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Sälen'de elde ettiğimiz operasyonel deneyim, otonom mobilite yol haritamızda bir sonraki aşamaya geçişimizi hızlandırdı. Karsan olarak 2026 yılı içerisinde, güvenlik sürücüsünün tamamen sistem dışına alındığı tam otonom operasyon modelini Norveç'in Stavanger şehrinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz.''